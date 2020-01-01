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Алле по ошибке не попал в заявку Аякса на Лигу Европы

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Ивуариец стал трансферным рекордом нидерландского клуба.
Себастьян Алле
Себастьян Алле
Getty Images

Ивуарийский форвард Себастьян Алле по ошибке не попал в заявку амстердамского Аякса на матчи Лиги Европы, сообщает ESPN.

По информации источника, пока не ясно, кто именно совершил ошибку — Аякс, Нидерландская футбольная ассоциация или УЕФА, которые совместно работают над выяснением причин непопадания Алле в заявку. В случае, если выяснится, что виноват клуб, то исправить ошибку будет невозможно.

Трансфер Алле из Вест Хэма в январе за 20.5 миллионов фунтов стерлингов стал рекордом для нидерландского клуба. В составе Аякса ивуариец уже успел забить два гола в шести матчах.

Ранее сообщалось о том, что защитник Аякса Лисандро Мартинес может перейти в Милан. 

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Теги: Аякс, Себастьян Алле
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