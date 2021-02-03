Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Украинец Швед забил гол в матче Кубка Бельгии

Комментариев: 0
Марьян Швед продолжает забивать в составе бельгийского Мехелена.

Марьян Швед
Марьян Швед
kvmechelen.be

Украинский полузащитник Марьян Швед забил очередной гол в составе бельгийского Мехелена.

В домашнем матче Кубка Бельгиим против клуба Моленбек на 65-й минуте Швед, получив пас от партнера по команде, подработал мяч и точно и сильно пробил низом без шансов для вратаря гостей, установив окончательный счет в игре 2:0 в пользу Мехелена.

Для Марьяна Шведа этот гол стал четвертым в 12 матчах за бельгийскую команду. В середине января украинец сделал дубль и отдал голевую передачу в матче чемпионата Бельгии против Беверена, а в конце декабря забил победный гол Мускрону.

Поделись:
Теги: Марьян Швед, Мехелен, Кубок Бельгии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь