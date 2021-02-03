Украинец Швед забил гол в матче Кубка Бельгии

Марьян Швед продолжает забивать в составе бельгийского Мехелена.

Марьян Швед kvmechelen.be

Украинский полузащитник Марьян Швед забил очередной гол в составе бельгийского Мехелена.

В домашнем матче Кубка Бельгиим против клуба Моленбек на 65-й минуте Швед, получив пас от партнера по команде, подработал мяч и точно и сильно пробил низом без шансов для вратаря гостей, установив окончательный счет в игре 2:0 в пользу Мехелена.

Marian Shved vs RWDM- 03/02/21 ⚽️ pic.twitter.com/m2OteEtEf9 — Celtic Loan Highlights (@celtic_loanvids) February 3, 2021

Для Марьяна Шведа этот гол стал четвертым в 12 матчах за бельгийскую команду. В середине января украинец сделал дубль и отдал голевую передачу в матче чемпионата Бельгии против Беверена, а в конце декабря забил победный гол Мускрону.