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Бешикташ продал Ленса Карагюмрюку

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Экс-динамовец продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.
Джермейн Ленс
Джермейн Ленс
Getty Images

33-летний нидерландский вингер Джермейн Ленс перешел из Бешикташа в Фатих Карагюмрюк.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Контракт со спортсменом подписан на пол года, до лета 2021.

Чтобы перейти в Фатих Карагюмрюк, Джермейн поступился размером своей зарплаты.

В текущем сезоне Ленс провел за Бешикташ 4 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

С лета 2013-го по лето 2015-го года контракт Ленса принадлежал киевскому Динамо.

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Теги: Фатих Карагюмрюк, Бешикташ, Джермейн Ленс
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