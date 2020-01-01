Бешикташ продал Ленса Карагюмрюку
Экс-динамовец продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.
33-летний нидерландский вингер Джермейн Ленс перешел из Бешикташа в Фатих Карагюмрюк.
Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Контракт со спортсменом подписан на пол года, до лета 2021.
Чтобы перейти в Фатих Карагюмрюк, Джермейн поступился размером своей зарплаты.
В текущем сезоне Ленс провел за Бешикташ 4 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
С лета 2013-го по лето 2015-го года контракт Ленса принадлежал киевскому Динамо.
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