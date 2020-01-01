Бешикташ продал Ленса Карагюмрюку

Экс-динамовец продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

33-летний нидерландский вингер Джермейн Ленс перешел из Бешикташа в Фатих Карагюмрюк.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Контракт со спортсменом подписан на пол года, до лета 2021.

Чтобы перейти в Фатих Карагюмрюк, Джермейн поступился размером своей зарплаты.

В текущем сезоне Ленс провел за Бешикташ 4 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

С лета 2013-го по лето 2015-го года контракт Ленса принадлежал киевскому Динамо.