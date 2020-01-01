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Тренер Гента рассказал о состоянии здоровья Яремчука

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Украинец сосредоточен на игре за бельгийский клуб.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
ФК Гент

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук не участвовал в последней игре своего клуба против Андерлехта в чемпионате Бельгии.

Как рассказал главный тренер Гента Хейн Ванхазенбрук, у Романа небольшое повреждение, сообщает официальный сайт клуба.

"У Яремчука небольшое повреждение. К счастью, оно не очень серьезное. Ожидается, что Роман восстановится уже через несколько дней", - сказал наставник Гента.

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Теги: Роман Яремчук, Гент
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