Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пафос уволил главного тренера Михайленко

Комментариев: 0
Украинец проработал в кипрском клубе три месяца.
Дмитрий Михайленко
Дмитрий Михайленко
facebook.com/fcpafos

Кипрский Пафос уволил украинца Дмитрия Михайленко с должности главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты, которые Пафос показывал в последнее время. В частности сегодня команда Михайленко дома уступила Ларнаке со счетом 1:4 и занимает 9-е место после 22 туров чемпионата Кипра.

Михайленко был назначен главным тренером Пафоса 21 октября прошлого года. Таким образом, украинец проработал в кипрском клубе немногим больше трех месяцев.

Напоминаем, что сегодня украинский клуб Колос отчислил своего форварда Евгения Селезнева.

Поделись:
Теги: Кипр, тренер, увольнение, Дмитрий Михайленко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь