Пафос уволил главного тренера Михайленко

Украинец проработал в кипрском клубе три месяца.

Кипрский Пафос уволил украинца Дмитрия Михайленко с должности главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты, которые Пафос показывал в последнее время. В частности сегодня команда Михайленко дома уступила Ларнаке со счетом 1:4 и занимает 9-е место после 22 туров чемпионата Кипра.

Михайленко был назначен главным тренером Пафоса 21 октября прошлого года. Таким образом, украинец проработал в кипрском клубе немногим больше трех месяцев.

Напоминаем, что сегодня украинский клуб Колос отчислил своего форварда Евгения Селезнева.