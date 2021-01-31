Украинец Данченко подписал контракт с АЕКом
Защитник будет выступать под 33 номером.
Украинский защитник казанского Рубина Олег Данченко продолжит свою карьеру в составе АЕКа, сообщает официальный сайт греческого клуба.
Соглашение между клубом из Афин и 26-летним украинцем рассчитано до лета 2024 года.
👉Παίκτης της ΑΕΚ ο Ολεγκ Νταντσένκο από την ρωσική @fcrk_en— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) January 31, 2021
✔️Ολεγκ, καλώς όρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!
👉 Oleg Danchenko, AEK FC new player!
✔️Ласкаво просимо, Олег
✍Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση!#aekfc #wintertransfers #aekfcseason2020_21 #aekfamily #Danchenko_33 pic.twitter.com/Emx5OS5Ij8
В нынешнем сезоне Данченко играл в аренде в Уфе, где провел 16 поединков, в которых отдал пять голевых передач.
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