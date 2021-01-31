Украинец Данченко подписал контракт с АЕКом

Защитник будет выступать под 33 номером.

Украинский защитник казанского Рубина Олег Данченко продолжит свою карьеру в составе АЕКа, сообщает официальный сайт греческого клуба.

Соглашение между клубом из Афин и 26-летним украинцем рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Данченко играл в аренде в Уфе, где провел 16 поединков, в которых отдал пять голевых передач.