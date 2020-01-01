Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Брено из Палмейраса вписал свое имя в историю финалов Копа Либертадорес

Комментариев: 0
Футболист забил самый поздний гол финалов, отличившись в воротах Сантоса на 90+9 минуте.
Брено Лопес
Брено Лопес
Getty Images

Сегодня ночью прошел финальный поединок Копа Либертадорес, в котором Палмейрас минимально обыграл Сантос со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит на 99-й минуте поединка, а его автором стал Брено Лопес.

По информации OptaJavier, 25-летний бразилец стал автором самого позднего гола в основное время финалов Копа Либертадорес.

Ранее статусом самого позднего гола в финалах Кубка Либертадорес владел бывший защитник Бока Хуниорс Роландо Скьяви. Тогда гол был забит в ворота того же Сантоса на 95-й минуте.

Поделись:
Теги: Брено Лопес, Палмейрас, Копа Либертадорес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь