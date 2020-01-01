С прицелом на Динамо: Брюгге усилился футболистами МЮ и Фенербахче

Бельгийский Брюгге взял в аренду двух футболистов.

Лидер чемпионата Бельгии Брюгге объявил о трансфере двух футболистов.

Бельгийский клуб взял в аренду 21-летнего нидерландского нападающего МЮ Тахита Чонга, а также 34-летнего марокканского полузащитника Фенербахче Набиля Дирара.

Чон первую часть сезона провел в аренде в Вердере, забил гол и отдав две результативные передачи в 15 матчах за немецкий клуб.

Дирар уже играл за Брюгге в 2008-2012 годах, проведя 153 матча в футболке бельгийской команды, в которых забил 19 голов и отдал 45 результативных передач. Последний матч за Фенербахче он провел в июле 2020 года, после чего остался без игровой практики.

Напомним, Брюгге является соперником киевского Динамо в 1/16 финала Лиги Европы – команды сыграют 18 и 25 февраля.