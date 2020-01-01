Палмейрас завоевал Копа Либертадорес, обыграв Сантос в финале

Палмейрас одержал победу над Сантосом в финале Копа Либертадорес. Противостояние бразильских команд завершилось со счетом 1:0 в пользу "зелено-белых".

Первая половина встречи прошла без забитых мячей. Более того, команды ни разу не пробили в створ ворот.

После перерыва игра немного оживилась. Единственный мяч в игре забил нападающий Палмейраса Брено Энрике, отличившийся на девятой добавленной ко второму тайму минуте.

Луис Адриано в составе победителей Getty Images

Палмейрас выиграл этот трофей во второй раз в своей истории. Впервые "альвиверде" завоевали "золото" турнира в 1999 году. Сантос, в свою очередь, трижды праздновал победу в Копа Либертадорес: в 1962-м, 1963-м и 2011-м.

Напомним, что турнир проводится с 1960 года. В прошлом году победу в Копа Либертадорес одержал бразильский Фламенго.

Палмейрас – Сантос 1:0

Гол: Брено Энрике, 90+9 (1:0).