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Хачериди готов продолжить карьеру в УПЛ

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Спортсмен подтвердил слухи.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
ФК Динамо Брест

Украинский защитник Евгений Хачериди официально покинул Динамо-Брест и сейчас рассматривает все предложения.

Об этом футболист рассказал в комментарии FootBoom.

– Я покинул Динамо Брест. Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим, что будет дальше.

Вы склонны продолжить карьеру в Украине или за рубежом?

– Если будет хороший вариант в Украине, команда с амбициями, то почему бы и нет?

Брестское Динамо с вами полностью рассчиталось?

– Нет, они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная.

- Обещают погасить задолженность?

– Да, мы ждем. Хотим решить вопрос по-хорошему.

Если не получится, то пойдете в суд?

– Все возможно

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