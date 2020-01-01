Хачериди готов продолжить карьеру в УПЛ
Спортсмен подтвердил слухи.
Украинский защитник Евгений Хачериди официально покинул Динамо-Брест и сейчас рассматривает все предложения.
Об этом футболист рассказал в комментарии FootBoom.
– Я покинул Динамо Брест. Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим, что будет дальше.
– Вы склонны продолжить карьеру в Украине или за рубежом?
– Если будет хороший вариант в Украине, команда с амбициями, то почему бы и нет?
– Брестское Динамо с вами полностью рассчиталось?
– Нет, они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная.
- Обещают погасить задолженность?
– Да, мы ждем. Хотим решить вопрос по-хорошему.
– Если не получится, то пойдете в суд?
– Все возможно
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