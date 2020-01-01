Хачериди готов продолжить карьеру в УПЛ

Спортсмен подтвердил слухи.

Украинский защитник Евгений Хачериди официально покинул Динамо-Брест и сейчас рассматривает все предложения.

Об этом футболист рассказал в комментарии FootBoom.

– Я покинул Динамо Брест. Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим, что будет дальше.

– Вы склонны продолжить карьеру в Украине или за рубежом?

– Если будет хороший вариант в Украине, команда с амбициями, то почему бы и нет?

– Брестское Динамо с вами полностью рассчиталось?

– Нет, они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная.

- Обещают погасить задолженность?

– Да, мы ждем. Хотим решить вопрос по-хорошему.

– Если не получится, то пойдете в суд?

– Все возможно