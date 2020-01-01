СМИ: Хачериди больше не игрок Динамо Брест

Контракт украинского защитника досрочно расторгнут.

Украинский защитник Евгений Хачериди покинул Динамо Брест. Об этом сообщает Meta-ratings.

Несмотря на то, что контракт Хачериди с белорусским клубом был рассчитан до конца 2021 года, стороны решили разорвать его досрочно.

Несколько команд в Беларуси предложили ему продолжить карьеру у них, но он хочет перейти в другой чемпионат. Ходят слухи, что Хачериди хотел бы вернуться в УПЛ.

В прошлом сезоне на счету Хачериди 20 матчей за Динамо Брест во всех турнирах.