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СМИ: Хачериди больше не игрок Динамо Брест

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Контракт украинского защитника досрочно расторгнут.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
Getty Images

Украинский защитник Евгений Хачериди покинул Динамо Брест. Об этом сообщает Meta-ratings.

Несмотря на то, что контракт Хачериди с белорусским клубом был рассчитан до конца 2021 года, стороны решили разорвать его досрочно.

Несколько команд в Беларуси предложили ему продолжить карьеру у них, но он хочет перейти в другой чемпионат.  Ходят слухи, что Хачериди хотел бы вернуться в УПЛ.

В прошлом сезоне на счету Хачериди 20 матчей за Динамо Брест во всех турнирах.

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Теги: Евгений Хачериди, ФК Динамо Брест
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