СМИ: Хачериди больше не игрок Динамо Брест
Контракт украинского защитника досрочно расторгнут.
Украинский защитник Евгений Хачериди покинул Динамо Брест. Об этом сообщает Meta-ratings.
Несмотря на то, что контракт Хачериди с белорусским клубом был рассчитан до конца 2021 года, стороны решили разорвать его досрочно.
Несколько команд в Беларуси предложили ему продолжить карьеру у них, но он хочет перейти в другой чемпионат. Ходят слухи, что Хачериди хотел бы вернуться в УПЛ.
В прошлом сезоне на счету Хачериди 20 матчей за Динамо Брест во всех турнирах.
Полная версия правил