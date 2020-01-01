Экс-игрок Зари может продолжить карьеру в Бундеслиге
Немецкие и бельгийские клубы заинтересованы в Гаэле Ондуа.
25-летний опорный полузащитник Серветта Гаэль Ондуа может оказаться в чемпионате Германии или Бельгии.
На сотрудничество с футболистом претендуют сразу 5 клубов - Кельн, Майнц, Гент, Брюгге и Антверпен.
Контракт Ондуа с Серветтом завершается в конце сезона, но его можно продлить еще на год.
Как известно, три года назад о подписании Ондуа объявила Заря, но впоследствии хавбек так и не сыграл за луганчан ни одного поединка из-за проблем с документами, перебравшись летом того же года в махачкалинский Анжи.
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