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Экс-игрок Зари может продолжить карьеру в Бундеслиге

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Немецкие и бельгийские клубы заинтересованы в Гаэле Ондуа.
Гаэль Ондуа
Гаэль Ондуа
Getty Images

25-летний опорный полузащитник Серветта Гаэль Ондуа может оказаться в чемпионате Германии или Бельгии.

На сотрудничество с футболистом претендуют сразу 5 клубов -  Кельн, Майнц, Гент, Брюгге и Антверпен.

Контракт Ондуа с Серветтом завершается в конце сезона, но его можно продлить еще на год.

Как известно, три года назад о подписании Ондуа объявила Заря, но впоследствии хавбек так и не сыграл за луганчан ни одного поединка из-за проблем с документами, перебравшись летом того же года в махачкалинский Анжи.

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Теги: Лига Жюпиле, Бундеслига, футбол, Гаэль Ондуа
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