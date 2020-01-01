Экс-игрок Зари может продолжить карьеру в Бундеслиге

Немецкие и бельгийские клубы заинтересованы в Гаэле Ондуа.

25-летний опорный полузащитник Серветта Гаэль Ондуа может оказаться в чемпионате Германии или Бельгии.

На сотрудничество с футболистом претендуют сразу 5 клубов - Кельн, Майнц, Гент, Брюгге и Антверпен.

Контракт Ондуа с Серветтом завершается в конце сезона, но его можно продлить еще на год.

Как известно, три года назад о подписании Ондуа объявила Заря, но впоследствии хавбек так и не сыграл за луганчан ни одного поединка из-за проблем с документами, перебравшись летом того же года в махачкалинский Анжи.