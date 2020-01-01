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Хави - лучший тренер месяца в Катаре

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Подопечные испанского эксперта одержали победу в 4 поединках.
Хави
Хави
Getty Images

Главного тренера Аль-Садда Хави назвали лучшим наставником чемпионата Катара месяца.

Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

В этом месяце команда бывшего полузащитника Барселоны провела четыре поединка, в которых одержала четыре победы. При этом разница мячей составила впечатляющие 23:1.

Сейчас Аль-Садд единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Катара, набрав 41 очко. Ближайшего конкурента — Лехвию — команда опережает на 13 очков.

Как известно, Хави отклонил предложение возглавить Барселону, так как посчитал себя не готовым к работе с большим европейским клубом. Несмотря на это, ряд кандидатов на пост президента каталонского клуба по-прежнему рассчитывает пригласить Хави.

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Теги: ФК Аль-Садд, Хави, футбол
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