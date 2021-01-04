Безус не собирается уходить из Гента
Украинский полузащитник отклонил предложение Анкарагюджю.
Украинский полузащитник Гента Роман Безус принял решение остаться в Бельгии, сообщает Het Nieuwsblad.
По информации источника, Безус после разговора с семьей принял решение отклонить предложение турецкого Анкарагюджю и бороться за место в составе Гента, а также оставаться рядом со своей семьей во время пандемии коронавируса.
В нынешнем сезоне Безус в составе Гента в общей сложности сыграл 19 матчей.
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