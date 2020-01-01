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Безус может продолжить карьеру в чемпионате Турции

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Полузащитник сборной Украины может покинуть бельгийский Гент.
Роман Безус
Роман Безус
Getty Images

Полузащитник Гента Роман Безус может до конца январьского трансферного окна сменить клубную прописку.

Как отмечает журналист Эртан Сузгун, на украинца претендуют два клуба из Турции. Это Сивасспор и Анкарагюджю.

Сивасспор уже две недели ведет переговоры  с украинцем, обсуждая условия контракта. Однако несколько дней назад на футболиста вышли представители Анкарагюджю, которые готовы предложить ему более выгодный контракт.

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Теги: ФК Гент, Роман Безус, футбол
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