Безус может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Полузащитник сборной Украины может покинуть бельгийский Гент.

Полузащитник Гента Роман Безус может до конца январьского трансферного окна сменить клубную прописку.

Как отмечает журналист Эртан Сузгун, на украинца претендуют два клуба из Турции. Это Сивасспор и Анкарагюджю.

Сивасспор уже две недели ведет переговоры с украинцем, обсуждая условия контракта. Однако несколько дней назад на футболиста вышли представители Анкарагюджю, которые готовы предложить ему более выгодный контракт.