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Брюгге с Соболем одержал победу в дерби

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Действующий чемпион вырвал победу у аутсайдера Лиги Жупиле.
Брюгге
Брюгге
Getty Images

В рамках 22-го тура чемпионата Бельгии Брюгге в традиционном дерби обыграл Серкль Брюгге (1:2).

Брюгге сохранил 12-очковый отрыв от Генка в турнирной таблице. Свой следующий матч подопечные Филиппа Клемана проведут 31 января, приняв Стандард.

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь вышел на замену на 89-й минуте.

Серкль Брюгге – Брюгге 1:2

Голы: Мусаба, 28 – Мехеле, 37, Ланг, 58.

Брюгге: Миньоле – Мата, Мехеле, Коссуну, Денсвил, Ритс, Вормер, Ванакен (Баланта, 75), де Кетеларе, Ланг (Окереке, 63), Дост (Соболь, 89).

Как известно, Брюгге - соперник киевского Динамо в 1/16 финала Лиги Европы – команды сыграют 18 и 25 февраля.

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Теги: ФК Брюгге, Лига Жупиле, Эдуард Соболь
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