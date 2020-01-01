Дании не присудили техническое поражение за неявку на матч с Украиной

Отмененный матч Украина – Дания таки состоится.

Сборная Украины по футзалу 8-го апреля сыграет отмененный матч против сборной Дании в рамках отбора Евро-2022.

Таким образом УЕФА приняла решение не присуждать сборной Дании по футзалу техническое поражение за неявку на выездной матч отбора на Евро-2022.

Поединок был запланирован на 27 января в Запорожье, однако датчане не смогли вылететь в Украину из-за карантинных ограничений в Дании.

В календаре отборочного турнира матч Украина – Дания теперь запланирован на 8 апреля – на следующий день после матча Дания – Украина. С большой долей вероятности, оба матча пройдут на одном поле.

При этом стоит напомнить, что в конце прошлого года УЕФА присудила сборной Украины по футболу техническое поражение за матч Лиги наций против Швейцарии. Ему не суждено было состояться из-за того, что швейцарские власти отправили сборную Украины на карантин после нескольких случаев заражения коронавирусом в команде.