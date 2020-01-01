Швед принес победу Мехелену в матче чемпионата Бельгии

На счету украинца уже три гола в составе бельгийского клуба.

Марьян Швед kvmechelen.be

Украинский полузащитник Мехелена Марьян Швед оформил дубль и сделал результативную передачу в гостевом матче 22 тура чемпионата Бельгии против Васланд-Беверена.

На 9-й минуте нидерландец Сэнжи Валш открыл счет, замкнув прострел Шведа с правой стороны вратарской площадки.

Через 15 минут Керим Мрабти забросил мяч на ход украинцу, который точно пробил мимо вратаря Васланд-Беверена Нордина Якерса.

А в компенсированное ко второму тайму, при счете 2:2, Швед оформил дубль, забив после скидки головой вышедшего на замену Астера Франкса.

После матча с Васланд-Бевереном на счету Шведа уже три гола и одна результативная передача в составе Беверена.

Ранее сообщалось о том, что тренеру Мехелена Воутеру Франкену пришлось прибегнуть к жесткой публичной критике Шведа для того, чтобы украинец стал лучше работать на тренировках.