Швед принес победу Мехелену в матче чемпионата Бельгии
Украинский полузащитник Мехелена Марьян Швед оформил дубль и сделал результативную передачу в гостевом матче 22 тура чемпионата Бельгии против Васланд-Беверена.
На 9-й минуте нидерландец Сэнжи Валш открыл счет, замкнув прострел Шведа с правой стороны вратарской площадки.
Через 15 минут Керим Мрабти забросил мяч на ход украинцу, который точно пробил мимо вратаря Васланд-Беверена Нордина Якерса.
А в компенсированное ко второму тайму, при счете 2:2, Швед оформил дубль, забив после скидки головой вышедшего на замену Астера Франкса.
После матча с Васланд-Бевереном на счету Шведа уже три гола и одна результативная передача в составе Беверена.
Ранее сообщалось о том, что тренеру Мехелена Воутеру Франкену пришлось прибегнуть к жесткой публичной критике Шведа для того, чтобы украинец стал лучше работать на тренировках.
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