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Рома может подписать Яремчука уже на этой неделе

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Рома предпримет еще одну попытку подписать Яремчука.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
Getty Images

Украинский нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук может до конца января покинуть свою команду, сообщает Voetbal24.be.

Как сообщает источник, руководство римской Ромы решило предпринять очередную попутку подписать 25-летнего украинца и предложило бельгийцам 12 миллионов евро.

Гент пока не принимает предложение, рассчитывая на большую сумму отступных.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи.

Ранее Яремчук высказался о ситуации со своим трансфером.

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Теги: Роман Яремчук, Гент, футбол, Рома
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