В Бразилии футбольная команда разбилась в авиакатастрофе

Погибли четыре футболиста и президент клуба.

В Бразилии команда Палмас из четвертого дивизиона потерпела авиакатастрофу на частнром аэродроме, сообщает GloboEsporte.

По информации источника, Палмас направлялись на матч Копа Верде против команды Вила Нова. Самолет, в котором летели футболисты, упал сразу после взлета.

В авиакатастрофе погибли вратарь Рануле, защитники Лукас Пракшедес и Гильерме Ноэ, полузащитник Маркос Молинари и президент Палмас Лукас Мейра. Всем погибшим было от 23 до 32 лет.

Также сообщается, что матч между Вила Нова и Палмас будет перенесен.