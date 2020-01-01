В Бразилии футбольная команда разбилась в авиакатастрофе
Погибли четыре футболиста и президент клуба.
В Бразилии команда Палмас из четвертого дивизиона потерпела авиакатастрофу на частнром аэродроме, сообщает GloboEsporte.
По информации источника, Палмас направлялись на матч Копа Верде против команды Вила Нова. Самолет, в котором летели футболисты, упал сразу после взлета.
В авиакатастрофе погибли вратарь Рануле, защитники Лукас Пракшедес и Гильерме Ноэ, полузащитник Маркос Молинари и президент Палмас Лукас Мейра. Всем погибшим было от 23 до 32 лет.
Также сообщается, что матч между Вила Нова и Палмас будет перенесен.
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