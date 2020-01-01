Макаренко забил Серклю Брюгге в матче чемпионата Бельгии

Гол украинца не смог помочь Кортрейку в матче против аутсайдера чемпионата.

Евгений Макаренко voetbalprimeur.be

Украинский полузащитник Евгений Макаренко отметился голом за Кортрейк в матче чемпионата Бельгии против Серкля Брюгге.

В конце первого тайма Макаренко получил мяч от Тедди Шевалье и дальним ударом забил в правый от вратаря Серкля Брюгге Тома Дидийона верхний угол ворот.

Этот гол стал для Макаренко третьим в 21 матче в нынешнем сезоне, однако Кортрейку он не помог. Украинец отличился при счете 0:2 в пользу Серкля Брюгге и его гол стал последним в матче.

Кортрейк после этого поражения опустился на 13-е место, а Серкль Брюгге занимает предпоследнее, 17-е место.

Напоминаем, что сегодня также отличился полузащитник английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко, который забил гол в ворота Донкастера.