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Макаренко забил Серклю Брюгге в матче чемпионата Бельгии

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Гол украинца не смог помочь Кортрейку в матче против аутсайдера чемпионата.

Евгений Макаренко
Евгений Макаренко
voetbalprimeur.be

Украинский полузащитник Евгений Макаренко отметился голом за Кортрейк в матче чемпионата Бельгии против Серкля Брюгге.

В конце первого тайма Макаренко получил мяч от Тедди Шевалье и дальним ударом забил в правый от вратаря Серкля Брюгге Тома Дидийона верхний угол ворот.

Этот гол стал для Макаренко третьим в 21 матче в нынешнем сезоне, однако Кортрейку он не помог. Украинец отличился при счете 0:2 в пользу Серкля Брюгге и его гол стал последним в матче.

Кортрейк после этого поражения опустился на 13-е место, а Серкль Брюгге занимает предпоследнее, 17-е место.

Напоминаем, что сегодня также отличился полузащитник английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко, который забил гол в ворота Донкастера.

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Теги: Бельгия, Кортрейк, Евгений Макаренко
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