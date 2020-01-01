Бенитес расторг контракт с китайским клубом

Специалист вернулся к семье.

Испанский тренер Рафаэль Бенитес покинул китайский клуб Далянь Про.

Специалист по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом.

Бенитес на своем сайте опубликовал прощальное письмо. Главной причиной ухода из команды стал коронавирус. Бенитес хочет больше времени проводить с семьей в сложные времена.

Наставник возглавил Далянь Про в 2019 году. В сезоне 2020 года китайский клуб под его руководством занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Китая.