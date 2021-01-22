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Врач Марадоны подозревается в подделке подписи легенды

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Правоохранительные органы продолжают выяснять причины трагедии.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Врач Диего Марадоны Леопольдо Луке подозревается в подделке подписи легендарного аргентинца на нескольких документах, об этом сообщает Marca.

По информации источника, врач подделывал подпись Марадоны на важных документах, которые сопровождали его курс лечения. Аргентинец проходил его вплоть до наступления сердечного приступа.

Сотрудники прокуратуры Сан-Исидро нашли в личных вещах Луки три листа из истории болезни Диего, что является нарушением врачебной тайны.

Однако Леопольдо заявил, что он был единственным, кто общался с Марадоной: "Все говорили о моей работе с Диего, ведь знали, что я единственный человек, который может получить от него информацию. Все боялись заходить в его комнату, а я был коммуникационным звеном. Меня игнорировали на всех собраниях, ведь испытывали ревность по этому поводу".

Сейчас правоохранительные органы продолжают расследования по данному делу.  Отмечается, что некоторые люди уже обвинили Луку в умышленном убийстве.

Напомним, Марадона умер 25 ноября в результате остановки сердца.

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Теги: Диего Марадона
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