Кравец отдал результативный пас в матче чемпионата Турции

Однако, Коньяспору это не помогло.

Артем Кравец Getty Images

Коньяспор уступил со счетом 1:3 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Турции против Трабзонспора.

Единственный гол Коньяспор провел на 88 минуте. Украинский форвард Артем Кравец забросил мяч в штрафную площадь Трабзонспора, где только что вышедший на замену Леван Шенгелия в два касания переправил его мимо вратаря хозяев Уурджана Чакыра.

Однако, к тому времени счет был уже 3:0 в пользу Трабзонспора и в итоге Коньяспор уступил со счетом 1:3 опустился на 14-е место. А Трабзонспор остается на 7-м месте и отстает от зоны выхода в еврокубки на три очка.

Трабзонспор - Коньяспор - 3:1

Голы: Нвакаэме, 21, Флавио, 56, Тавареш, 60 - Шенгелия, 88.

Трабзонспор: Чакыр - Марлон, Иэ, Витор Уго, Асан - Пармак (Ездемир, 74), Бейкер (Черекчи, 81), - Экубан (Сары, 81), Омюр (Флавио, 27), Нвакаэме - Тавареш (Афобе, 74).

Коньяспор: Бирничан - Ярдымджи, Чалык (Чагыран, 65), Бардакджи, Скубиц - Дьоманде (Бютюки, 46), Евтович - Шахинер (Шенгелия, 86), Хаджиахметович (Гючтекин, 85), Цикалеши (Даци, 65) - Кравец.

Предупреждения: Нвакаэме, Бейкер, Черекчи - Шахинер, Цикалеши, Дьоманде, Чалык, Чагыран.