Бекхэм высказался о назначении Невилла наставником Интера Майами

Экс-футболист расхвалил английского специалиста.

Совладелец клуба Интер Майами Дэвид Бекхэм прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба Фила Невилла.

"Фил имеет огромный опыт в футболе как игрок и тренер. Как на клубном, так и на международном уровне. И за свою карьеру он работал со многими из лучших тренеров и футболистов в мире.

Я знаю его человеческие качества, скромность, лояльность и честность, а также его невероятную энергетику и рабочую этику. Каждый, кто с ним играл или работал, знает, что он лидер по натуре. Считаю, что пришло время привлечь его к работе в нашем клубе", - цитирует Бекхэма пресс-служба американского клуба.

До этого Невилл возглавлял женскую сборную Англии, которую он покинул 18 января. Также Фил работал в тренерских штабах Манчестер Юнайтед и Валенсии.

Интер завершил прошедший сезон МЛС на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.