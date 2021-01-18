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Бекхэм высказался о назначении Невилла наставником Интера Майами

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Экс-футболист расхвалил английского специалиста.
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Getty Images

Совладелец клуба Интер Майами Дэвид Бекхэм прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба Фила Невилла.

"Фил имеет огромный опыт в футболе как игрок и тренер. Как на клубном, так и на международном уровне. И за свою карьеру он работал со многими из лучших тренеров и футболистов в мире.

Я знаю его человеческие качества, скромность, лояльность и честность, а также его невероятную энергетику и рабочую этику. Каждый, кто с ним играл или работал, знает, что он лидер по натуре. Считаю, что пришло время привлечь его к работе в нашем клубе", - цитирует Бекхэма пресс-служба американского клуба.

До этого Невилл возглавлял женскую сборную Англии, которую он покинул 18 января. Также Фил работал в тренерских штабах Манчестер Юнайтед и Валенсии.

Интер завершил прошедший сезон МЛС на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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Теги: Дэвид Бекхэм, Фил Невилл, Интер Майами
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