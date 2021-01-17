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Фенербахче может подписать еще одного звездного футболиста

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Стамбульский клуб хочет взять в аренду игрока Реала.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник Реала Эден Азар может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает A Bola со ссылкой на турецкое издание Ajanssport.

В услугах бельгийского вингера заинтересован Фенербахче. Турецкий клуб попробует арендовать футболиста до конца текущего сезона. По словам экс-президента Фенербахче Хасана Четинкая, Азар действительно может согласиться на такое предложение.

“Азар - мой давний друг, я знаю его с 15 лет, когда он еще играл за Лилль. В то время ему очень нравился Фенербахче. Он говорил мне: “Хасан, однажды я буду играть за Фенербахче, но не знаю, когда это случится“, - заявил Четинкая.

Напомним, что Эден перебрался в Реал летом 2019 года за 100 млн евро. В текущем сезоне вингер провел за клуб 10 матчей, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что в Фенербахче перейдет Месут Озил.

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