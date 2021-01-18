Фил Невилл возглавил клуб Бекхэма

Специалист покинул женскую сборную Англии, которую возглавлял с 2018 года.

Фил Невилл назначен на должность главного тренера Интера Майами, совладельцем которого является многолетний партнер англичанина по Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает официальный сайт клуба МЛС.

Отмечается, что 43-летний специалист стал вторым главным тренером в истории команды, основанной в 2018 году. В прошлом году командой управлял Диего Алонсо.

До этого Невилл возглавлял женскую сборную Англии, которую он покинул сегодня. Также Фил работал в тренерских штабах Манчестер Юнайтед и Валенсии.

Интер завершил прошедший сезон МЛС на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.