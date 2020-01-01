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Экс-форвард Колоса продолжит карьеру в России

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Исландский нападающий Арни Вильхамссон нашел новый клуб.
Арни Вильхамссон
Арни Вильхамссон
Крылья Советов

Экс-форвард Черноморца и Колоса Арни Вильхамссон прибыл в расположение самарских Крыльев Советов.

Официальный сайт российского клуба сообщает исключительно о прибытии Вильхамссона в расположение команды, а также отмечает, что Арни примет участие в контрольном матче против сербского Спартака.

О сроках потенциального контракта исландца с Крыльями Советов не сообщается.

Напомним, в сентябре 2020 года Арни Вильхамссон расторг контракт с Колосом по взаимному согласию. Тогда сообщалось, что такое решение продиктовано семейными обстоятельствами – якобы исландец тяжело переживал длительный разрыв с родными из-за пандемии COVID-19.

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Теги: Арни Вильхамссон, Колос, Черноморец, футбол, УПЛ, Крылья Советов
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