Озил покрасовался с атрибутикой Фенербахче

Немец все ближе к подписанию контракта с турецким клубом.

Фенербахче в ближайшее время оформит подписание контракта с полузащитником Месутом Озилом. Официальная страница клуба в Twitter выложила фото футболиста с флагом Фенербахче.

Ожидается, что немецкий хавбек подпишет с Фенербахче трехлетний контракт.

Напомним, что Озил договорился с Арсеналом о расторжении контракта.