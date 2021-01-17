Озил покрасовался с атрибутикой Фенербахче
Немец все ближе к подписанию контракта с турецким клубом.
Фенербахче в ближайшее время оформит подписание контракта с полузащитником Месутом Озилом. Официальная страница клуба в Twitter выложила фото футболиста с флагом Фенербахче.
Ожидается, что немецкий хавбек подпишет с Фенербахче трехлетний контракт.
Mesut Özil İstanbul'da! 💛💙 pic.twitter.com/tSyivOA8Em— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021
Напомним, что Озил договорился с Арсеналом о расторжении контракта.
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