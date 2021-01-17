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Озил покрасовался с атрибутикой Фенербахче

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Немец все ближе к подписанию контракта с турецким клубом.
Месут Озил
Месут Озил
twitter.com/Fenerbahce

Фенербахче в ближайшее время оформит подписание контракта с полузащитником Месутом Озилом. Официальная страница клуба в Twitter выложила фото футболиста с флагом Фенербахче.

Ожидается, что немецкий хавбек подпишет с Фенербахче трехлетний контракт. 

Напомним, что Озил договорился с Арсеналом о расторжении контракта

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Теги: Месут Озил, Фенербахче, футбол
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