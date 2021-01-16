Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Футболист в Бразилии получил положительный тест на коронавирус во время матча

Комментариев: 0
Команда получила результаты тестирования прямо по ходу матча бразильской Серии В.
Вандерсон Вальдивия
Вандерсон Вальдивия
instagram.com/valdiviamagico_oficial21/

В матче 35-го тура бразильской Серии В между ССА Масейо и Аваи одного игрока заменили во время перерыва из-за коронавируса.

Как сообщает superesportes.com.br, игрок Аваи Вандерсон Вальдивия получил положительный результат теста на COVID-19 прямо во время встречи.

Вальдивия вышел на поле в стартовом составе команды, и во время поединка клуб получил результаты обязательного тестирования, которое команда прошла утром в день игры.

Естественно, что тренерский штаб сразу же убрал игрока с поля и отправил в изоляцию, но Вальдивия отыграл 45 минут вместе со здоровыми футболистами обеих команд.

Отметим, что поединок завершился вничью - 1:1.

Ранее сообщалось, что у тренера ПСЖ Маурисио Почеттино выявили коронавирус.

Поделись:
Теги: Бразилия, футбол, Коронавирус, COVID-19
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь