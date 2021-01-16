Футболист в Бразилии получил положительный тест на коронавирус во время матча

Команда получила результаты тестирования прямо по ходу матча бразильской Серии В.

В матче 35-го тура бразильской Серии В между ССА Масейо и Аваи одного игрока заменили во время перерыва из-за коронавируса.

Как сообщает superesportes.com.br, игрок Аваи Вандерсон Вальдивия получил положительный результат теста на COVID-19 прямо во время встречи.

Вальдивия вышел на поле в стартовом составе команды, и во время поединка клуб получил результаты обязательного тестирования, которое команда прошла утром в день игры.

Естественно, что тренерский штаб сразу же убрал игрока с поля и отправил в изоляцию, но Вальдивия отыграл 45 минут вместе со здоровыми футболистами обеих команд.

Отметим, что поединок завершился вничью - 1:1.

Ранее сообщалось, что у тренера ПСЖ Маурисио Почеттино выявили коронавирус.