Спортинг не делал никаких предложений по Яремчуку - СМИ

Клуб ищет нападающего, но украинцем не интересовался.

Ранее издание HLN сообщило, что к нападающему Гента Роману Яремчуку испытывает интерес Спортинг. По информации издания, португальский клуб предложил за украинца 10 миллионов евро, но Гент отказал.

Как сообщает Record, Спортинг не делал предложений по Яремчуку. Клуб ищет нападающего, но украинцем не интересовался.

Отметим, что в нынешнем сезоне Яремчук принял участие в 15 матчах чемпионата Бельгии, забив 9 голов и оформив 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук попал в топ-50 самых противоречивых фигур 2020 года в бельгийском футболе.