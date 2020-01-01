Гент отклонил предложение Спортинга по трансферу Яремчука

Португальский клуб предлагал за украинца 10 миллионов евро.

Бельгийский Гент отклонил предложение португальского Спортинга о продаже укранского форварда Романа Яремчука, сообщает Footnews со ссылкой на HLN.

По информации издания, лиссабонский клуб предлагал за Яремчука 10 миллионов евро, которые Гент счет слишком малой компенсацией за форварда сборной Украины, которым интересуются еще несколько европейских клубов. В том числе — итальянская Рома.

Сам Яремчук, контракт с которым рассчитан до 2023 года, сообщал о том, что хотел бы продолжать выступать в составе бельгийского клуба.