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В Фенербахче высказались о трансфере Озила

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Эмре Белезоглу высказался о немецком игроке.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

Спортивный директор Фенербахче Эмре Белезоглу поделился подробностями переговоров с Арсеналом относительно трансфера полузащитника Месута Озила.

Белезоглу лестно высказался о футболисте и отметил, что хотел бы видеть его в составе турецкого клуба.

"Как представитель клуба я очень положительно настроен, но все не так просто. У Фенербахче свои планы на Месута, но у Озила контракт с Арсеналом до лета.

Я считаю его суперзвездой. Он участвует в половине голов клуба, за который выступает. Мне бы очень хотелось, чтобы у Фенербахче появился такой игрок. Мы встречались с Озилом и с его агентом, поэтому я могу сказать, что сейчас Месут ближе к переходу в Фенербахче, чем когда-либо. Если он сможет договориться со своим клубом о переходе на наших условиях, то нам не придется повышать свой бюджетный лимит на год.

Сейчас клубы не могут предлагать футболистам контракты на 4-5 миллионов евро в год. Мы не можем превышать наши лимиты, иначе это повлияет на других игроков," - цитирует Белезоглу Goal.

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Теги: Эмре Белезоглу, Месут Озил, Фенербахче
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