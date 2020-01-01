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Милота дня: Бекхэм сыграл с игроками академии Интер Майами

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Англичанин вспомнил былые времена.
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Getty Images

Легендарный футболист, а ныне владелец клуба MLS Интер Майами, Дэвид Бекхэм поиграл в футбол с игроками академии.

Англичанин поделился видео в Instagram, сказав, что вспомнил свои ранние годы в Манчестер Юнайтед.

"Мне очень понравилось играть с футболистами академии, это напомнило мне о ранних годах в Манчестер Юнайтед. Развитие молодых игроков в нашем футбольном клубе очень важно для будущего", - написал Бекхэм.

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Теги: Дэвид Бекхэм, футбол, Интер Майами
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