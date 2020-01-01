Милота дня: Бекхэм сыграл с игроками академии Интер Майами

Англичанин вспомнил былые времена.

Легендарный футболист, а ныне владелец клуба MLS Интер Майами, Дэвид Бекхэм поиграл в футбол с игроками академии.

Англичанин поделился видео в Instagram, сказав, что вспомнил свои ранние годы в Манчестер Юнайтед.

"Мне очень понравилось играть с футболистами академии, это напомнило мне о ранних годах в Манчестер Юнайтед. Развитие молодых игроков в нашем футбольном клубе очень важно для будущего", - написал Бекхэм.