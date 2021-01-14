Бывший президент Милана госпитализирован из-за проблем с сердцем

Сильвио Берлускони находится в больнице Монако.

Бывший премьер-министр Италии и экс-владелец Милана Сильвио Берлускони госпитализирован, об этом сообщает Ansa.

По информации источника, 84-летний находился с рабочим визитом в Монако. Там функционер почувствовал проблемы с сердцем и моментально был доставлен в больницу.

Врачи запретили перевозить Берлускони в Италию из-за возможного ухудшения состояния здоровья.

Напомним, Берлускони является владельцем Монцы, которая выступает в Серии Б. В сентябре 2020-го года Сильвио перенес коронавирус.