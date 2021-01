Копа Либертадорес: Ривер Плейт едва не сотворил камбек в матче против Палмейраса

В рамках полуфинальной стадии Копа Либертадорес состоялся ответный матч между Палмейрасом и Ривер Плейтом (первый поединок - 3:0 в пользу бразильцев).

С первых минут аргентинский коллектив начал активно прессинговать и атаковать ворота соперника. Уже к 29-й минуте Рохас открыл счет в матче. Под конец тайма Борре отправил второй мяч в сетку ворот Палмейраса.

Казалось, что Ривер Плейт сумеет сотворить чудо и отыграть три мяча, но этого не произошло. Несмотря на уверенную игру в атаке во втором тайме, аргентинцы не смогли распечатать ворота Палмейраса.

