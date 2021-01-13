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Копа Либертадорес: Ривер Плейт едва не сотворил камбек в матче против Палмейраса

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В Южной Америке состоялся ответный матч 1/2 финала турнира.
Палмейрас - Ривер Плейт
Палмейрас - Ривер Плейт
Getty Images

В рамках полуфинальной стадии Копа Либертадорес состоялся ответный матч между Палмейрасом и Ривер Плейтом (первый поединок - 3:0 в пользу бразильцев).

С первых минут аргентинский коллектив начал активно прессинговать и атаковать ворота соперника. Уже к 29-й минуте Рохас открыл счет в матче. Под конец тайма Борре отправил второй мяч в сетку ворот Палмейраса. 

Казалось, что Ривер Плейт сумеет сотворить чудо и отыграть три мяча, но этого не произошло. Несмотря на уверенную игру в атаке во втором тайме, аргентинцы не смогли распечатать ворота Палмейраса. 

По сумме двух встреч в финал Копа Либертадорес вышли бразильцы. Им предстоит сыграть с победителем пары Бока Хуниорс - Сантос. Первый матч закончился в нулевую ничью.

Палмейрас - Ривер Плейт 0:2 (3:0 - первый матч)

Голы: Рохас, 29, Борре, 44

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Теги: Ривер Плейт, Палмейрас, Копа Либертадорес, футбол
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