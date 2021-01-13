Копа Либертадорес: Ривер Плейт едва не сотворил камбек в матче против Палмейраса

В Южной Америке состоялся ответный матч 1/2 финала турнира.

В рамках полуфинальной стадии Копа Либертадорес состоялся ответный матч между Палмейрасом и Ривер Плейтом (первый поединок - 3:0 в пользу бразильцев).

С первых минут аргентинский коллектив начал активно прессинговать и атаковать ворота соперника. Уже к 29-й минуте Рохас открыл счет в матче. Под конец тайма Борре отправил второй мяч в сетку ворот Палмейраса.

Казалось, что Ривер Плейт сумеет сотворить чудо и отыграть три мяча, но этого не произошло. Несмотря на уверенную игру в атаке во втором тайме, аргентинцы не смогли распечатать ворота Палмейраса.

🔥⚽ A dramatic #Libertadores night in São Paulo!



🟢⚪🏆 @RiverPlate topped @Palmeiras 2-0 on the evening, but it was the Brazilians booking a spot in the Final thanks to a 3-2 aggregate win.



🎥 All of the highlights, brought to you by @FTBSantander. pic.twitter.com/9FnF1aFUBl — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) January 13, 2021

По сумме двух встреч в финал Копа Либертадорес вышли бразильцы. Им предстоит сыграть с победителем пары Бока Хуниорс - Сантос. Первый матч закончился в нулевую ничью.

Палмейрас - Ривер Плейт 0:2 (3:0 - первый матч)

Голы: Рохас, 29, Борре, 44