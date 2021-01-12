Озил объяснил разницу между Месси и Роналду

Немец сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил поделился своим мнением относительно главных футбольных звезд 21 века - Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

"Месси зарекомендовал себя, как один из лучших в Испании, но Роналду был лучшим во всех странах, где он играл", - написал Озил на своей страничке в Twitter.

Также футболист отметил, что не собирается завершать карьеру.

"Я определенно буду играть. Есть две страны, в которых я бы хотел играть до завершения карьеры - Турция и США, Если я поеду в Турцию, то только в Фенербахче", заявил- немец.

Ранее Арсенал назвал условие аренды Озила в Фенербахче.