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Озил объяснил разницу между Месси и Роналду

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Немец сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил поделился своим мнением относительно главных футбольных звезд 21 века - Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

"Месси зарекомендовал себя, как один из лучших в Испании, но Роналду был лучшим во всех странах, где он играл", - написал Озил на своей страничке в Twitter.

Также футболист отметил, что не собирается завершать карьеру.

"Я определенно буду играть. Есть две страны, в которых я бы хотел играть до завершения карьеры - Турция и США, Если я поеду в Турцию, то только в Фенербахче", заявил- немец.

Ранее Арсенал назвал условие аренды Озила в Фенербахче.

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Теги: Месут Озил, Арсенал, Лионель Месси, Кришиану Роналду
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  12.01.2021, 10:35
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гость
Спасибо, словно переродился, до этого не понимал, а сейчас все стало ясно.
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