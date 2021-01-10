Швед помог Мехелену разгромить Антверпен, сыграв в третьем матче подряд
Украинский футболист продолжает набираться игровой практики в аренде.
Бельгийский Мехелен сенсационно разгромил одного из лидеров чемпионата Антверпен со счетом 3:0 в матче 20-го тура. В случае победы Антверпен выходил бы на третье место в турнирной таблице.
Украинский полузащитник Марьян Швед, права на которого принадлежат шотландскому Селтику, оказался вне стартового состава хозяев на этот матч, однако вышел на замену на 72-й минуте, когда его команда уже довела счет до разгромного 3:0.
72' Mrabti 🇸🇪 verlaat het veld. Shved 🚀 is zijn vervanger.— KV Mechelen (@kvmechelen) January 10, 2021
3⃣-0⃣ #KvmAnt #nomatterwhat pic.twitter.com/hTXMMpTA07
Для Шведа это шестой матч за Мехелен и третий подряд. В основе он пока не выходил, но в прошлом матче отметился дебютным голом за бельгийский клуб
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