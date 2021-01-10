Швед помог Мехелену разгромить Антверпен, сыграв в третьем матче подряд

Украинский футболист продолжает набираться игровой практики в аренде.

Бельгийский Мехелен сенсационно разгромил одного из лидеров чемпионата Антверпен со счетом 3:0 в матче 20-го тура. В случае победы Антверпен выходил бы на третье место в турнирной таблице.

Украинский полузащитник Марьян Швед, права на которого принадлежат шотландскому Селтику, оказался вне стартового состава хозяев на этот матч, однако вышел на замену на 72-й минуте, когда его команда уже довела счет до разгромного 3:0.

Для Шведа это шестой матч за Мехелен и третий подряд. В основе он пока не выходил, но в прошлом матче отметился дебютным голом за бельгийский клуб