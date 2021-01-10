Гент не отпустит Яремчука зимой

Наставник Гента заявил, что клуб намерен сохранить основных футболистов.

Главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук заявил, что Роман Яремчук, как и любой из других основных игроков команды, не будут проданы зимой.

"Обычно те, кого мы не хотим отпускать, не уходят. Парни, которые слишком мало играют, могут быть вариантом для отъезда, но из основных игроков никто не уйдет", – цитирует Ванхазебрука Belgiumsoccer.

В текущем сезоне Яремчук забил 9 голов (1 с пенальти) и сделал 3 ассиста в 15 матчах бельгийского чемпионата. Слухи о трансфере украинца ходят уже второе трансферное окно.