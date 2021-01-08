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Тренер Мехелена о Шведе: Пришлось поставить его на место

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Воутеру Франкену пришлось прибегнуть к публичной критике украинца.
Марьян Швед
Марьян Швед
kvmechelen.be

Тренер бельгийского клуба Мехелен Воутер Франкен рассказал о том, как смог помог справиться с проблемами украинскому полузащитнику Марьяну Шведу.

По словам тререра, пришлось прибегнуть к жесткой публичной критике украинца, который недорабатывал на тренировках.

“Ситуация выходила из-под контроля и пришлось поставить его на место как внутри команды, так и публично. После этого он взялся за ум, стал намного лучше работать на тренировках и результат не заставил себя долго ждать. Гол Мускрону — лучшее тому подтверждение”, - приводит слова Франкена газета Nieuwsblad.

Марьян Швед пришел в Мехелен в августе прошлого года на правах аренды из шотландского Селтика. Гол в ворота Мускрона стал для украинского полузащитника первым в пяти матчах в футболке бельгийской команды.

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Теги: Мехелен, Марьян Швед
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