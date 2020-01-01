Гент назвал сумму, за которую готов отпустить Яремчука

Бельгийский клуб отклонил несколько предложений по украинскому форварду.

Бельгийский Гент назвал сумму, за которую готов отпустить украинского форварда Романа Яремчука, сообщает Youtube-канал ТаТоТаке.

По информации источника, бельгийский клуб хочет за Яремчука, контракт с которым рассчитан до лета 2023 года, 20-25 миллионов евро, однако не намерен отпускать украинца в зимнее трансферное окно.

Также сообщается, что у Гента были несколько предложений по Яремчуку, однако бельгийский клуб все их отклонил.

Ранее сообщалось о том, что Яремчука хотела за 10-12 миллионов евро приобрести итальянская Рома.