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Легенда Манчестер Юнайтед Фил Невилл возглавит клуб MLS Интер Майами

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Совладелец клуба — экс-партнер Невила по команде Дэвид Бэкхем.
Фил Невилл
Фил Невилл
Getty Images

Экс-защинтик Манчестер Юнайтед Фил Невилл станет новым главным тренером клуба MLS Интер Майами, сообщает Sky Sports.

Как ожидается, клуб из Флориды, совладельцем которого является бывший партнер Невилла по команде Дэвид Бэкхем, завершит сделку на следующей неделе. Экс-защитник МЮ заменит Диего Алонсо, уволенного в четверг.

С 2018 года Фил Нэвилл работал с женской сборной Англии, которая была первым его полноценным опытом в качестве главного тренера. До этого он в 2015-м году провел один матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера принадлежащего ему клуба восьмого английского дивизиона Сэлфорд Сити.

Ранее сообщалось о том, что в Интер Майами может перебраться аргентинский форвард испанской Барселоны Лионель Месси.

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Теги: Интер Майами, Фил Невилл
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