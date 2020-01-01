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Соперник Динамо арендовал полузащитника Болоньи Денсвила

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Брюгге вернул Денсвила до конца текущего сезона.
Стефано Денсвил против Алехандро Гомеса
Стефано Денсвил против Алехандро Гомеса
Getty Images

Соперник киевского Динамо в Лиге Европы, бельгийский Брюгге, арендовал у Болоньи нидерландского полузащитника Стефано Денсвила, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Аренда Денсвила рассчитана до конца нынешнего сезона. Нидерландский полузащитник вернулся в команду, в которой играл с января 2015 до лета 2019 года, когда перешел из Брюгге в Болонью.

В составе итальянского клуба Денсвил в нынешнем сезоне сыграл 7 матчей.

Напоминаем, что в декабре в Брюгге из Айнтрахта перешел форвард Бас Дост.

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Теги: Брюгге, Болонья
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