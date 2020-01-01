Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Суперкубок УЕФА пройдет с болельщиками

Комментариев: 0
На стадион в Будапеште допустят зрителей.
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА
Getty Images

Болельщики смогут посетить матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов Баварией и обладателем Лиги Европы Севильей. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В организации подтвердили, что трибуны стадиона имени Ференца Пушкаша в Будапеште (Венгрия), где пройдет поединок, можно заполнить на 30%. Вместимость стадиона составляет 67 215 мест, поэтому матч посетят более 20 000 болельщиков.

Матч Бавария - Севилья состоится 24 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: футбол, Севилья, Бавария, Суперкубок УЕФА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь