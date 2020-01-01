Суперкубок УЕФА пройдет с болельщиками

На стадион в Будапеште допустят зрителей.

Болельщики смогут посетить матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов Баварией и обладателем Лиги Европы Севильей. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В организации подтвердили, что трибуны стадиона имени Ференца Пушкаша в Будапеште (Венгрия), где пройдет поединок, можно заполнить на 30%. Вместимость стадиона составляет 67 215 мест, поэтому матч посетят более 20 000 болельщиков.

Матч Бавария - Севилья состоится 24 сентября, в 22:00 по киевскому времени.