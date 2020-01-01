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ФИФА разрешила клубам не отпускать футболистов в расположение сборных

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Организация внедряет новые правила.
Сборная Украины
Сборная Украины
УАФ

Совет ФИФА принял решение временно установить новые правила отъезда футболистов в национальные команды.

Данные изменения были приняты из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Таким образом, клубы смогут не отпускать футболистов в свои сборные в таких случаях:

  • 1. Установлен обязательный период карантина или самоизоляции не менее пяти дней по прибытии в место, где базируется клуб или сборная;
  • 2. В стране существуют ограничения на передвижения на въезд или выезд;
  • 3. Футболистам не предоставлены исключения со стороны властей в отношении вышеуказанных ситуаций.

Отмечается, что правила будут действовать с 31 августа по 8 сентября для матчей мужских сборных, и с 14 по 22 сентября - для женских.

Ранее сообщалось, что УЕФА может сохранить формат “финала восьми“ в еврокубках.

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Теги: футбол
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