Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналдиньо вышел на свободу в Парагвае после шести месяцев ареста

Комментариев: 0
Бразилец вернется домой.
Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

Парагвайский суд освободил бывшего полузащитника сборной Бразилии Роналдиньо и его брата Роберто де Ассису из-под домашнего ареста, об этом сообщает ABC Color.

Вчера, 24 августа, суд удовлетворил ходатайство местных правоохранительных органов, которые попросили не назначать бразильцам реальный тюремный срок.

Читай также: Магуайр будет исключен из сборной Англии - The Sun

Таким образом, Роналдиньо и его брат смогут вернуться домой в Бразилию. При этом Роберто был приговорен к двум годам условно. Теперь он должен будет регулярно отмечаться в судебных органах своей страны. Братьям также был назначен штраф в размере 200 тысяч долларов.

Напомним, Роналдиньо и его брата арестовали в Парагвае за попытку въехать в страну по поддельным документам. Он провел некоторое время в тюрьме, после чего его поместили под домашний арест в пятизвездочном отеле.

Поделись:
Теги: Роналдиньо, вне игры, суд, тюрьма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь