Роналдиньо вышел на свободу в Парагвае после шести месяцев ареста

Бразилец вернется домой.

Парагвайский суд освободил бывшего полузащитника сборной Бразилии Роналдиньо и его брата Роберто де Ассису из-под домашнего ареста, об этом сообщает ABC Color.

Вчера, 24 августа, суд удовлетворил ходатайство местных правоохранительных органов, которые попросили не назначать бразильцам реальный тюремный срок.

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Таким образом, Роналдиньо и его брат смогут вернуться домой в Бразилию. При этом Роберто был приговорен к двум годам условно. Теперь он должен будет регулярно отмечаться в судебных органах своей страны. Братьям также был назначен штраф в размере 200 тысяч долларов.

Напомним, Роналдиньо и его брата арестовали в Парагвае за попытку въехать в страну по поддельным документам. Он провел некоторое время в тюрьме, после чего его поместили под домашний арест в пятизвездочном отеле.