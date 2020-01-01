Михайличенко попал в сборную тура чемпионата Бельгии

Украинец проявил себя в дебютном матче за бельгийский клуб.

Украинский защитник Андерлехта Богдан Михайличенко попал в символическую сборную первого тура чемпионата Бельгии по версии Voelbaltrank.

Михайличенко перебрался в бельгийский клуб в летнее трансферное окно. Он успел провести только один матч, однако уже проявил себя в новом первенстве.

Отметим, что Михайличенко стал лучшим игроком Андерлехт - Сент-Трюйден по версии InStat.