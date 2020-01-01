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Михайличенко попал в сборную тура чемпионата Бельгии

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Украинец проявил себя в дебютном матче за бельгийский клуб.
Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко
twitter.com/rscanderlecht

Украинский защитник Андерлехта Богдан Михайличенко попал в символическую сборную первого тура чемпионата Бельгии по версии Voelbaltrank.

Михайличенко перебрался в бельгийский клуб в летнее трансферное окно. Он успел провести только один матч, однако уже проявил себя в новом первенстве.

Отметим, что Михайличенко стал лучшим игроком Андерлехт - Сент-Трюйден по версии InStat.

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Теги: Богдан Михайличенко, Андерлехт, чемпионат Бельгии, футбол, символическая сборная
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