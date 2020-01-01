Украинец ушел из команды в качестве свободного агента.

Форвард Артем Кравец покинул Кайсериспор в статусе свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба турецкой команды.

Отметим, что контакт между сторонами был рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, Кравец перешел в Кайсериспор в январе 2018 года, перейдя из киевского Динамо. Футболист отыграл за команду 63 поединка, где отметился 21 голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Кайсериспор попросил Артема найти себе новый клуб.