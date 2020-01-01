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Кравец покинул Кайсериспор

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Украинец ушел из команды в качестве свободного агента.
Артем Кравец
Артем Кравец
twitter.com/KayserisporFK

Форвард Артем Кравец покинул Кайсериспор в статусе свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба турецкой команды.

Отметим, что контакт между сторонами был рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, Кравец перешел в Кайсериспор в январе 2018 года, перейдя из киевского Динамо. Футболист отыграл за команду 63 поединка, где отметился 21 голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Кайсериспор попросил Артема найти себе новый клуб.

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Теги: футбол, Артем Кравец, Кайсериспор, чемпионат Турции
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