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Ротань вызвал Леднева в молодежную сборную Украины

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Наставник огласил состав.
Руслан Ротань
Руслан Ротань
УАФ

Молодежная сборная Украины проведет два выездных матча квалификации на чемпионат Европы.

4 сентября подопечные Русана Ротаня сыграет с Данией, а 8 сентября - с Финляндией.

Команда планирует собраться 28 августа, чтобы подготовиться к поединкам.

Главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань вызвал 24 футболистов.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Дмитрий Резник (Ворскла), Олег Билык (Александрия), Анатолий Трубин (Шахтер).

Защитники: Ефим Конопля (Десна), Данил Скорко, Александр Сирота, Илья Забарный (все - Динамо), Владислав Дубинчак (СК Днепр-1), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Владислав Бабогло (Александрия).

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Сергей Булеца, Богдан Леднев (все - Динамо), Арсений Батагов, Александр Назаренко (оба - СК Днепр-1), Максим Лунев (Заря), Евгений Смирный (Колос), Максим Чех, Алексей Кащук, Дмитрий Топалов (все - Мариуполь), Виктор Корниенко, Артем Бондаренко (оба - Шахтер).

Нападающие: Эрик Шуранов (Нюрнберг, Германия), Даниил Сикан (Шахтер).

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Теги: молодежная сборная Украины, футбол, состав, Руслан Ротань
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