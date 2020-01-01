Хамес: АПЛ - лучшая лига, хотел бы отправиться туда

Колумбиец покинет стан мадридцев в ближайшее время.

Полузащитник Реала Хамес Родригес рассказал, где бы хотел продолжить карьеру.

“Хочу перейти туда, где смогу играть, где буду счастлив и где меня все полюбят. Это может быть Италия, Испания, Англия. Это вопрос, на который я до сих пор не знаю ответа. Я поиграл уже в нескольких хороших лигах, кроме Серии А и АПЛ.

Хорошо бы отправиться в Англию, потому что это лучшая лига. В этом году я хотел перейти в другой клуб, но Реал не разрешил мне уйти, и пришлось остаться.

Хотел перейти в клуб, где я смог бы играть больше, потому что знал, что у меня не будет много возможностей проявить себя в этом сезоне“, - приводит слова Хамеса Sport.es.

Ранее сообщалось, что Хамес покинет Реал в ближайшее время.