Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хамес: АПЛ - лучшая лига, хотел бы отправиться туда

Комментариев: 0
Колумбиец покинет стан мадридцев в ближайшее время.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Полузащитник Реала Хамес Родригес рассказал, где бы хотел продолжить карьеру.

“Хочу перейти туда, где смогу играть, где буду счастлив и где меня все полюбят. Это может быть Италия, Испания, Англия. Это вопрос, на который я до сих пор не знаю ответа. Я поиграл уже в нескольких хороших лигах, кроме Серии А и АПЛ.

Хорошо бы отправиться в Англию, потому что это лучшая лига. В этом году я хотел перейти в другой клуб, но Реал не разрешил мне уйти, и пришлось остаться.

Хотел перейти в клуб, где я смог бы играть больше, потому что знал, что у меня не будет много возможностей проявить себя в этом сезоне“, - приводит слова Хамеса Sport.es. 

Ранее сообщалось, что Хамес покинет Реал в ближайшее время.

Поделись:
Теги: футбол, Хамес Родригес, Реал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь